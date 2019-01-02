Устроивший дебош хоккеист высказался о ситуации

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Известный российский хоккеист Олег Сапрыкин рассказал о том, что произошло на борту самолета, передает «Спорт-Экспресс».

Авиалайнер следовал из Сочи в Москву и был вынужден совершить экстренную посадку в Воронеже. Как информировалось, Сапрыкин устроил пьяный дебош, однако сам хоккеист опровергает это.

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«Сразу скажу, что никакой драки не было, я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс. Я даже не могу предположить, откуда взялась такая информация.

Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже.

Обслуживали нормально. Все приносили вовремя. Сзади, в эконом-классе, сидел пассажир, который был недоволен нашим поведением. Возможно, мы вели себя шумновато, но все-таки был Новый год, праздник», — заявил Сапрыкин.

При этом он подтвердил, что имел место быть словесный конфликт.

«Да, был словесный конфликт. Но при этом никто не вставал со своих мест. Еще случился такой момент: у пилота открылась дверь, и мой взгляд упал на панель управления.

Просто взглянул из любопытства со своего места. При этом я не собирался заходить в кабину, я 20 лет летаю и прекрасно знаю правила», — поделился он.

Ранее сообщалось, что названо имя устроившего дебош в самолете хоккеиста.