В WADA разочарованы отсутствием доступа к данным московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство не получило доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до установленного ранее дедлайна, сообщает «Советский спорт ».

Эксперты WADA должны были получить доступ до 31 декабря 2018 года — это было одним из условий восстановлений в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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«Я чрезвычайно разочарован, что извлечение данных не было завершено до даты, согласованной исполкомом WADA в сентябре 2018 года», — заявил глава WADA Крэйг Риди, слова которого приводятся на официальном сайте антидопингового агентства.

Ранее журналист Батлер сообщил, что WADA будет ждать данные из России до следующей недели.