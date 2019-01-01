Названо имя устроившего дебош в самолете хоккеиста

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Стало известно имея хоккеиста, который устроил пьяный дебош на борту самолета, сообщает ФАН.

По информации источника, этим хоккеистом стал Олег Сапрыкин.

На самолете, который следовал из Сочи в Москву, хоккеист устроил скандал, ударил стюардессу и вступил в конфликт с соседом, пытавшимся урезонить игрока.

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«В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, выполняющего рейс из Сочи в Москву. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже. Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (»Мелкое хулиганство»)», — заявляла официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сапрыкин уже завершил карьеру, он играл за ЦСКА, СКА и два клуба НХЛ. В составе сборной России хоккеист в 2009 году стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что известный хоккеист устроил дебош на борту самолета.