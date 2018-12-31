Норвежские СМИ отреагировали на победы российских лыжников статьей о допинге
Норвежское издание Dagbladet после успехов российских лыжников на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе выпустила статью о допинге в России, передает «Советский спорт».
В материале отмечается, что Наталья Непряева, занявшая первое место в индивидуальной гонке на 10 км, тренируется у Юрия Бородавко, который имеет допинговое прошлое, а Анастасия Седова, занявшая в этой гонке третье место, живет в закрытом городе Сарове, куда не пускают допинг-офицеров.
Также норвежцы напомнили, что победивший в индивидуальной гонке на 15 км Сергей Устюгов не был допущен до Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане «из-за старых следов мошенничества».