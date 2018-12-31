Норвежские СМИ отреагировали на победы российских лыжников статьей о допинге

<img src="//img.gazeta.ru/files3/35/11639035/57937ba2c46188fb328b4580-pic905-895x505-3464.jpg">

Норвежское издание Dagbladet после успехов российских лыжников на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе выпустила статью о допинге в России, передает «Советский спорт».

В материале отмечается, что Наталья Непряева, занявшая первое место в индивидуальной гонке на 10 км, тренируется у Юрия Бородавко, который имеет допинговое прошлое, а Анастасия Седова, занявшая в этой гонке третье место, живет в закрытом городе Сарове, куда не пускают допинг-офицеров.

Также норвежцы напомнили, что победивший в индивидуальной гонке на 15 км Сергей Устюгов не был допущен до Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане «из-за старых следов мошенничества».