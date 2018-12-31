Нападающий сборной России: «Сделаем все для победы над Канадой»

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Кирилл Слепец, забросивший шайбу в ворота Швейцарии (7:3) в третьем матче команды на турнире, поделился своими впечатлениями об игре, сообщает «Советский спорт».

«Начали плохо, но потом собрались и забили семь голов. Так получилось, что швейцарцы забили быстрый гол, потом еще один. С 0:2 тяжело отыгрываться, хорошо, что переломили ход встречи. Просто играли в свою игру, показали характер.

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Хорошо, что я забил. У меня все три момента были в меньшинстве, еще бы реализация была получше, было бы вообще шикарно. Как получается забивать в меньшинстве? Смотрю на расположение игроков на льду, вижу, что партнеры забирают шайбу, поэтому пытаюсь убежать и открыться. После двух нереализованных выходов один на один, как видите, руки не опустились. Над моментами в меньшинстве не работаю, это чуйка.

Первый раз видел, чтобы два буллита назначали. Это было максимально неожиданно. Хорошо, что вратарь подтащил нас в этот момент. Когда назначали буллиты, то на скамейке ничего не понимали, разбирались долго. Судьи подъехали, объяснили. Сделаем все для победы над Канадой».

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