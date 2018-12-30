Лыжница Непряева выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски»

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Россиянка Наталья Непряева на лыжной многодневке «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) заняла первое место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Второй к финишу пришла представительница Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг. Тройку сильнейших замкнула россиянка Анастасия Седова, сообщает «Советский спорт».

Российская лыжница Юлия Белорукова стала седьмой, Мария Истомина — 12-й, Анна Нечаевская — 15-й, Елена Соболева — 18-й, Лидия Дуркина — 20-й.

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Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах, Италия

Женщины. 10 км, свободный стиль

1. Наталья Непряева (Россия) — 23.19,9

2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +0,3

3. Анастасия Седова (Россия) +10,9

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +17,4

5. Хейди Венг (Норвегия) +21,2

6. Джессика Диггинс (США) +27,2

7. Юлия Белорукова (Россия) +36,1

8. Натали фон Зибенталь (Швейцария) +44,0

9. Кари Эйре Слинн (Норвегия) +49,0

10. Катарина Хенниг (Германия) +49,5....

12. Мария Истомина (Россия) +53,0...

15. Анна Нечаевская (Россия) +1.00,4...

18. Елена Соболева (Россия) +1.20,3...

20. Лидия Дуркина (Россия) +1.26,3.

Ранее Белорукова заняла четвертое место в спринте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски». В той гонки это был наивысший результат среди россиянок.