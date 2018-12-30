Лыжница Непряева выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски»
Россиянка Наталья Непряева на лыжной многодневке «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) заняла первое место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Второй к финишу пришла представительница Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг. Тройку сильнейших замкнула россиянка Анастасия Седова, сообщает «Советский спорт».
Российская лыжница Юлия Белорукова стала седьмой, Мария Истомина — 12-й, Анна Нечаевская — 15-й, Елена Соболева — 18-й, Лидия Дуркина — 20-й.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах, Италия
Женщины. 10 км, свободный стиль
1. Наталья Непряева (Россия) — 23.19,9
2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +0,3
3. Анастасия Седова (Россия) +10,9
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +17,4
5. Хейди Венг (Норвегия) +21,2
6. Джессика Диггинс (США) +27,2
7. Юлия Белорукова (Россия) +36,1
8. Натали фон Зибенталь (Швейцария) +44,0
9. Кари Эйре Слинн (Норвегия) +49,0
10. Катарина Хенниг (Германия) +49,5....
12. Мария Истомина (Россия) +53,0...
15. Анна Нечаевская (Россия) +1.00,4...
18. Елена Соболева (Россия) +1.20,3...
20. Лидия Дуркина (Россия) +1.26,3.
Ранее Белорукова заняла четвертое место в спринте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски». В той гонки это был наивысший результат среди россиянок.