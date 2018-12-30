Путин поздравил главу ФИФА с Рождеством и наступающим Новым годом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/913/12045913/RTX6HL2A-pic905-895x505-8720.jpg">

Президент России Владимир Путин поздравил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с Рождеством и наступающим Новым годом, передает «Советский спорт».

«Российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом Джанни Инфантино, поблагодарив его за содействие, оказанное при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в России — события, которое стало, как сказано в послании, «настоящим праздником для миллионов поклонников футбола во всем мире», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее в ФИФА пообещали сделать чемпионат мира в Катаре лучшим в истории.