Путин поздравил главу ФИФА с Рождеством и наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с Рождеством и наступающим Новым годом, передает «Советский спорт».
«Российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом Джанни Инфантино, поблагодарив его за содействие, оказанное при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в России — события, которое стало, как сказано в послании, «настоящим праздником для миллионов поклонников футбола во всем мире», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее в ФИФА пообещали сделать чемпионат мира в Катаре лучшим в истории.