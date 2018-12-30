Джонс нокаутировал Густафссона и завоевал титул UFC в полутяжелом весе

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс одержал победу над шведом Александром Густафссоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 232, передает «Советский спорт».

Поединок завершился в третьем раунде нокаутом. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

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Джонс стал чемпионом в полутяжелом весе. Для американца этот бой стал первым после дисквалификации за употребление допинга.

Ранее сообщалось, что Аманда Нуньес нокаутировала Крис Сайборг.