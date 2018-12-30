Тренер «Фулхэма» признался в желании убить своего игрока

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Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери резко отозвался о поведении нападающего команды Абубакара Камара в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Хаддерсфилд Таун», передает «Советский спорт».

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Фулхэма», по ходу встречи Камара не забил пенальти, который изначально должен бить Александр Митрович.

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«Я все сказал Абубакару. Сказал ему отдать мяч Митровичу, потому что он должен пробивать 11-метровые. Это невероятно. Он не уважает меня, не уважает клуб, партнеров по команде и болельщиков. Я поговорил с ним, но это неправильно.

Когда Камара не забил, я хотел его убить. Это нормально. Проблема в том, что он забрал мяч только потому, что исполнил пенальти в последний раз, но тогда на поле не было Митровича», — сказал Раньери в интервью BBC Sport после матча.

Ранее тренер «Тоттенхэма» объяснил поражение от «Вулверхэмптона».