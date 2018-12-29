Бьорндален огорчен решением Шипулина завершить карьеру
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал решение россиянина Антона Шипулина завершить карьеру, передает «Советский спорт».
Шипулин ушел из спорта в 31 год.
«Существует много причин, чтобы закончить карьеру. Ты всегда должен иметь мотивацию. Если ее нет, то тебе точно нужно заканчивать со спортом. Это относится не только к Антону. Но мне было грустно узнать, что он завершил свою карьер. Он один из немногих, кто может выиграть у Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё в хорошие дни. Для меня это рано. Но у Антона своя жизнь. Если он уверен в своем выборе, если у него нет правильной мотивации, то ему надо заканчивать», — сказал Бьорндален в эфире «Матч ТВ».
Шипулин — чемпион Игр-2014 в Сочи, бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере и чемпион мира 2017 года в эстафете 4×7,5 км, шестикратный призер чемпионатов мира. В прошлом сезоне россиянин занял третье место в общем зачете Кубка мира.
Ранее российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал седьмое место на «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене.