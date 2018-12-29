Загитова проведет символическое вбрасывание на матче КХЛ
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова откроет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком», передает «Советский спорт».
Загитова проведет символическое вбрасывание и будет болеть за «Ак Барс» с трибуны.
«Ходить в гости перед Новым годом — одна из лучших праздничных традиций. Вот и Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заглянет на огонек! Алина проведет символическое вбрасывание и вместе с нами поддержит «Ак Барс» в последнем матче уходящего года», — написано в официальном твиттере казанского клуба.
Встреча «Ак Барс» — «Нефтехимик» пройдет 30 декабря на казанской «Татнефть Арене».
Ранее Третьяк дал совет молодежной сборной России.
Ходить в гости перед Новым годом - одна из лучших праздничных традиций ��— ХК Ак Барс (@hcakbars) 29 декабря 2018 г.
Вот и Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заглянет на огонёк!
Алина проведёт символическое вбрасывание и вместе с нами поддержит «Ак Барс» в последнем матче уходящего года! pic.twitter.com/Q3DuZHFQ22