«Металлург» проиграл «Айс Тайгерс» и завершил борьбу на Кубке Шпенглера
Магнитогорский «Металлург» уступил немецкому «Айс Тайгерс» со счетом 1:3 в четвертьфинале международного клубного турнира Кубок Шпенглера, передает «Советский спорт».
Единственную шайбу в составе российской команды провел нападающий Николай Кулемин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Кубок Шпенглера. Четвертьфинал. Давос (Швейцария)
«Металлург» (Магнитогорск) — «Айс Тайгерс» (Нюрнберг) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
0:1 — Раймер (Вайсс) — 4:06
1:1 — Кулемин (Варфоломеев) — 21:04 (5×4)
1:2 — Бак (5×4) — 26:29
1:3 — Пфедерль (Раймер) — 28:28
В полуфинале «Айс Тайгерс» сыграет со сборной Канады. Турнир завершится 31 декабря.