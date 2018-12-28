Россиянин выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам
22-летний россиянин Даниил Дубов занял первое место на чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге, передает «Советский спорт».
Дубов победил в девяти партиях, а шесть завершил вничью. Гроссмейстер из Азербайджана Шахрияр Мамедьяров выиграл серебро, а японец Хикару Накамура — бронзу.
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Россиянин Владислав Артемьев занял четвертое место. Чемпион мира в классических шахматах норвежец Магнус Карлсен стал пятым.
Россиянин Сергей Карякин завершил турнир на девятом месте, Максим Матлаков — на 12-м.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.