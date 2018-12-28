Кулижников показал лучшее время в сезоне на дистанции 500 метров

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Конькобежец Павел Кулижников занял первое место на дистанции 500 м на «Мемориале Бориса Шавырина» в Коломне, передает «Советский спорт».

Спортсмен показал лучшее время сезона в мире — 34,40 секунды. Предыдущее достижение принадлежало ему же — на этапе Кубка мира в голландском Херенвене он преодолел дистанцию за 34,494.

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Второе место занял Виктор Муштаков с результатом 34,96, Руслан Мурашов — третий (34,97).

Коньки. «Мемориал Бориса Шавырина». Коломна

Мужчины. 500 м

1. Павел Кулижников (Краснодарский край, Мурманская область) — 34,40

2. Виктор Муштаков (Алтайский край) — + 0,56

3. Руслан Мурашов (Краснодарский край, Мурманская область) — + 0,57

Соревнования завершатся 30 декабря.

Ранее российский биатлонист объяснил выступление в форме сборной Украины.