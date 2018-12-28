В Китае будут сажать в тюрьму за употребление допинга

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Власти Китайской Народной Республики намерены в 2019 году ввести уголовное наказание за употребление спортсменами запрещенных препаратов, передает «Советский спорт».

Подобный законопроект, получивший имя информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, сейчас рассматривается и в Конгрессе США.

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«В настоящее время мы близки к завершению исследования и изучения юридического толкования вопроса по антидопингу. Вероятно, уже в начале 2019 года будут обнародованы их результаты. Виновные в употреблении запрещенных веществ понесут уголовное наказание. Мы хотим показать всему миру, что занимаем серьезную позицию в борьбе с допингом и принимаем конкретные меры», — цитирует директора госуправления по делам спорта Гоу Чжунвэя агентство «Синьхуа».

«Китай усиливает верховенство закона и, участвуя в борьбе с допингом, мы, как высший судебный орган Китая, считаем необходимым внести свой вклад», — сказал судья Верховного народного суда Китая Цзян Цибо.

На данный момент пойманные на употреблении допинга спортсмены выплачивают денежные штрафы и отбывают дисквалификации.

Ранее полиция арестовала девять человек после столкновений фанатов «Интера» и «Наполи».