Футболист «Барселоны» намерен стать президентом клуба в 2020 году

<img src="//img.gazeta.ru/files3/334/11014334/RTR45L71-pic905-895x505-48336.jpg">

31-летний защитник испанский «Барселоны» Жерар Пике планирует завершить карьеру после истечения срока нынешнего контракта, информирует «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, в 2020 году футболист намерен баллотироваться на пост президента каталонского клуба. Пике желает сменить на этом посту Хосепа Марии Бартомеу, который руководит «Барселоной» с 2014 года. В случае избрания Пике на руководящих должностях в клубе могут появиться экс-полузащитники сине-гранатовых Хави Эрнандес и Андрес Иньеста, а также защитник Карлес Пуйоль.

Реклама

Пике перешел в «Барселону» из «Манчестер Юнайтед» в 2008 году. На его счету 44 гола в 469 матчах за каталонцев. Вместе с клубом Пике выиграл семь чемпионатов Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Месси отреагировал на вызов Роналду перейти в клуб Серии А.