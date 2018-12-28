Умер Евгений Зимин

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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Евгений Зимин скончался на 72-м году жизни, передает ТАСС.

«Любимец спартаковских болельщиков, который всю свою жизнь проповедовал простую истину: хоккей — это прежде всего игра. Он умел в этой игре все. Маэстро хоккея. Нам очень горько и больно», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака».

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За красно-белых Зимин выступал с 1965 по 1974 год. В составе «Спартака» она стал двукратным чемпионом СССР, двукратным обладателем кубка СССР.

Также Зимин выступал за московские «Локомотив» и «Крылья Советов», а также за СКА МВО.

В составе сборной СССР Зимин завоевал золото Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, а также становился трехкратным чемпионом мира.