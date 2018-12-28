Кучеров установил рекорд «Тампы» по количеству очков за один месяц
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил клубный рекорд по количеству очков, набранных за один месяц, сообщает «Советский спорт».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз» (6:5) нападающий забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Всего за декабрь Кучеров набрал 26 очков.
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Предыдущее достижение было установлено Мартеном Сен-Луи (январь 2004 года) и Венсаном Лекавалье (ноябрь 2007 года).
Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ.