Кучеров установил рекорд «Тампы» по количеству очков за один месяц

<img src="//img.gazeta.ru/files3/525/12034525/1053149554_slide-pic905-895x505-67159.jpg">

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил клубный рекорд по количеству очков, набранных за один месяц, сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз» (6:5) нападающий забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Всего за декабрь Кучеров набрал 26 очков.

Реклама

Предыдущее достижение было установлено Мартеном Сен-Луи (январь 2004 года) и Венсаном Лекавалье (ноябрь 2007 года).

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ.