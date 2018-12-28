Канада после разгрома Дании с трудом победила Швейцарию на МЧМ
Сборная Канады одержала победу над Швейцарией в матче группового этапа молодежного чемпионата мира 2019 года, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Коди Гласс, Маккензи Энтвистл и Ноа Добсон. У проигравших две шайбы забросил Филипп Курашев.
До этого канадские хоккеисты разгромили датчан со счетом 14:0.
В следующем туре Швейцарии предстоит игра с Данией, а Канаде — с Чехией.
Ранее главный тренер сборной Дании объяснил поражение в матче с Россией.
Молодежный чемпионат мира-2019. Группа А
Швейцария U20 — Канада U20 — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
0:1 — Гласс (Судзуки, Комтуа) — 00:36
1:1 — Курашев (Мюллер, Эггенбергер) — 20:46
1:2 — Энтвистл (Бауэрс) — 25:55
1:3 — Добсон (Хейтон) — 32:08
2:3 — Курашев (Мюллер, Эггенбергер) — 58:11