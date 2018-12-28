Экс-глава «Спартака» подвел итоги 2018 года для красно-белых

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги 2018 года для столичного клуба, передают «Известия».

Экс-глава высказался относительно грядущих трансферов.

«2018-й выдался для «Спартака» унылым и грустным. Не уверен, что следующий сложится лучше для команды в ее нынешнем составе. Появляется много разговоров про чистку, но, когда меняют ради того, чтобы просто поменять, — это не совсем правильно. Например, говорят, что уйдет Александр Самедов. Но кто будет играть вместо него на правом фланге? Альтернатив не видно. Все по-старому: новому тренеру нужны новые игроки. Но нужны ли эти новые футболисты самому клубу — большой вопрос», — поделился мнением Червиченко.

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На данный момент красно-белые занимают четвертую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 28 очков.

Ранее «Спартак» пожелал удачи бывшему полузащитнику команды Владиславу Пантелееву, который перешел в казанский «Рубин».