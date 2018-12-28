Копылов одолел Эномото и защитил титул чемпиона Fight Nights
Чемпион Fight Nights Global в среднем весе Роман Копылов одолел швейцарца Ясубея Эномото, сообщает «Советский спорт».
Россиянин ударил соперника по корпусу в четвертом раунде, что и стало решающим моментом в поединке. Соперник упал и отказался продолжать бой.
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Таким образом, Копылов защитил пояс.
Эта победа стала седьмой в профессиональной карьере бойца смешанного стиля (ММА).
Ранее менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал возможный бой его клиента и непобежденного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезер.
Roman Kopylov (8:0) defends his FNG WW Title (KOs Yasubey Enomoto in 4R) pic.twitter.com/pzAZ0q2HIh— Jolassanda (@Jolassanda) 27 декабря 2018 г.