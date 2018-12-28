Ягудин: у нас с Плющенко была похожая на Медведеву и Загитову ситуация

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Чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал соперничество фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, передает «Советский спорт».

Спортсмен рассказал о том, как СМИ распространяют информацию о конкуренции победительницы Игр 2018 года и серебряной призерки.

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«Мы сейчас видим ситуацию, которая происходит с Загитовой и Медведевой. Может быть, не вся страна, но большая часть нашей России знает, кто такие Медведева и Загитова. Недавно я был на чемпионате России, который комментировал. Мне поступил звонок из одного издания, с которым я уже работал, но даже не хочу про них говорить. Спрашивают, что там на месте происходит. Ну, я вкратце рассказываю, что только приехал, сходил на тренировку девчонок, посмотрел… Меня прерывают: «Есть интрига?» Я говорю: «В смысле интрига? Интрига будет каждый вечер, когда спортсмены будут выходить, будет интересно, кто победит». Она мне: «А какая-нибудь какашка есть?» Я отвечаю: «Какая какашка, какое вам еще говно надо?! Понимаете, что вы, СМИ, просто ломаете девочкам психику. Они же еще девочки! Одной 16 лет, другой — 19. Дайте им спокойно работать! И мне больше не звоните!» А она мне: «Алексей, вы же понимаете, людям-то это интересно читать», — поделился историей фигурист.

Он сравнил данный инцидент с его взаимоотношениями с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«У нас с Плющенко, например, ситуация была та же самая, что у Жени с Алиной, один в один. Просто сейчас мельчайшее событие моментально распространяется», — подытожил Ягудин в программе «Неспортивное поведение».

На чемпионате России Загитова заняла пятое место, в то время как Медведева — седьмое.

Ранее чемпион России по фигурному катанию--2018 Максим Ковтун заявил, что планирует усложнить свои программы перед чемпионатом Европы, который состоится в Минске и пройдёт с 21 по 27 января 2019 года.