Защитник Романов признан лучшим игроком матча Россия — Дания
Защитник сборной России Александр Романов признан лучшим игроком матча против Дании в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею 2019 года, сообщает «Советский спорт».
В активе 18-летнего игрока национальной команды один гол и две результативные передачи.
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Встреча завершилась со счетом 4:0.
Также шайбы забросили Виталий Кравцов, Павел Шэн и Иван Морозов.
29 декабря российским хоккеистам предстоит игра с Чехией в 04.00 по московскому времени.
Ранее двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился ожиданиями от молодежного чемпионата мира, который стартовал в Канаде 27 декабря.