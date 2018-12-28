Защитник Романов признан лучшим игроком матча Россия — Дания

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Защитник сборной России Александр Романов признан лучшим игроком матча против Дании в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею 2019 года, сообщает «Советский спорт».

В активе 18-летнего игрока национальной команды один гол и две результативные передачи.

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Встреча завершилась со счетом 4:0.

Также шайбы забросили Виталий Кравцов, Павел Шэн и Иван Морозов.

29 декабря российским хоккеистам предстоит игра с Чехией в 04.00 по московскому времени.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился ожиданиями от молодежного чемпионата мира, который стартовал в Канаде 27 декабря.