«Барселона» одержала победу над «Эфесом» в Евролиге

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Испанская «Барселона» на своем паркете одолела турецкий «Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась счетом 80:65.

Эта победа стала для каталонский команды второй кряду, в то время как «Эфес», напротив, потерпел второе поражение подряд.

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На данный момент турецкий клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Барса» — шестое.

Ранее главный тренер подмосковных «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал матч против испанской «Басконии» в рамках 15-го тура Евролиги.

Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур

«Барселона» (Барселона, Испания) — «Эфес» (Стамбул, Турция) — 80:65 (23:29, 16:21, 20:7, 21:8)