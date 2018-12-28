Оглашен полный состав участников «Рождественской гонки»
Оглашен состав участников «Рождественской гонки» по биатлону, передает «Советский спорт».
В соревновании выступят десять пар.
Полный состав участников:
1. Екатерина Юрлова-Перхт — Антон Шипулин (Россия)
2. Дениз Херманн — Бенедикт Долль (Германия)
Реклама
3. Франциска Пройс — Симон Шемп (Германия)
4. Дарья Домрачева (Беларусь) — Уле—Эйнар Бьорндален (Норвегия)
5. Юлия Джима — Артем Прима (Украина)
6. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия)
7. Фуюко Татидзаки — Микито Татидзаки (Япония)
8. Лиза Тереза Хаузер — Доминик Ландертингер (Австрия)
9. Анаис Бескон — Эмильен Жакелен (Франция)
10. Вероника Виткова — Михал Крчмарж (Чехия)
Гонка пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене на футбольном стадионе клуба «Шальке-04».
Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, как прошло заседание тренерского совета организации, который состоялся сегодня в Ижевске.