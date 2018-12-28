Менеджер Нурмагомедова: Мейвезеру не хватит мужества для боя ММА

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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал возможный бой его клиента и непобежденного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезер, передает «Советский спорт».

Специалист считает, что американец не решится выйти в октагон с дагестанским бойцом смешанного стиля (ММА).

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«Я как его советчик, как его брат, как его менеджер должен говорить ему, какое решение является правильным. Это же должен делать и его отец. Если он и проведет бой, то он должен принести ему наибольшее количество денег. Что касается возможного боя с Мейвезером, то у Флойда не хватит яиц для этого. Ему не хватит мужественности, чтобы прийти в ММА и драться там. Бокс — это полуспорт, ММА — это полноценный спорт для настоящих парней. Флойд не совсем-то и боец, он атлет. Хабиб — боец», — подчеркнул менеджер.

Также потенциальным соперником россиянина является боец ММА Тони Фергюсон.

«Фергюсон? Тони — невероятный боец, но бой против него станет одним из легчайших для Хабиба. Тони неуклюжий, он медленный. Хабиб его победит. Это будет избиение, вероятно, еще хуже, чем то, что случилось с Макгрегором. Бой будет, но когда он состоится, я не знаю», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Junkie.

Напомним, что Нурмагомедов предложил Мейвезеру сразиться и по правилам ММА, и по правилам бокса, однако американец согласен выйти исключительно на ринг.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался относительно переноса турнира 232 в Лос-Анджелес из-за проваленного допинг-тест американского бойца ММА Джона Джонса.