Определен состав сборной России на стартовый матч МЧМ-2019 по хоккею

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Тренерский штаб определился с составом молодежной сборной России на матч с командой Дании на МЧМ-2019 по хоккею, сообщает «Советский спорт».

Эта игра станет для россиян первой на молодежном чемпионате мира по хоккею 2019 года.

Матч состоится 28 декабря. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.

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«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России:

Тарасов (Кочетков);

Журавлев — Морозов, Галимов — Муранов — Слепец;

Саморуков — Рубинчик, Кравцов — Костин — Денисенко;

Алексеев — Романов, Старков — Коваленко — Шэн;

Ольшанский, Подколзин — Марченко — Морозов.

Сборная Дании:

Рерт (Адамсен);

Сетков — Шульце, Бринкман — Рёндбьерг — Шульц;

Могенсен — Боструп, Андерсен — Грундтвин — Мадсен;

Мортенсен — Андерсен, Бах — Грин — Маркуссен;

Кох, Кер — Гат — Кубарс.

Ранее сообщалось, что в заявку сборной России на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года включили в заявку Савелия Ольшанского.