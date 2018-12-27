Определен состав сборной России на стартовый матч МЧМ-2019 по хоккею
Тренерский штаб определился с составом молодежной сборной России на матч с командой Дании на МЧМ-2019 по хоккею, сообщает «Советский спорт».
Эта игра станет для россиян первой на молодежном чемпионате мира по хоккею 2019 года.
Матч состоится 28 декабря. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России:
Тарасов (Кочетков);
Журавлев — Морозов, Галимов — Муранов — Слепец;
Саморуков — Рубинчик, Кравцов — Костин — Денисенко;
Алексеев — Романов, Старков — Коваленко — Шэн;
Ольшанский, Подколзин — Марченко — Морозов.
Сборная Дании:
Рерт (Адамсен);
Сетков — Шульце, Бринкман — Рёндбьерг — Шульц;
Могенсен — Боструп, Андерсен — Грундтвин — Мадсен;
Мортенсен — Андерсен, Бах — Грин — Маркуссен;
Кох, Кер — Гат — Кубарс.
Ранее сообщалось, что в заявку сборной России на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года включили в заявку Савелия Ольшанского.