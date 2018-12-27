Пять россиян лидируют после второго дня на ЧМ по рапиду и блицу

Пять российских шахматистов Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Даниил Дубов и Максим Матлаков, а также два китайца — Ван Хао и Юн Янъи лидируют после второго игрового дня на чемпионате мира по рапиду и блицу, который в данный момент проходит в Санкт-Петербурге, сообщает «Советский спорт».

По итогам десяти раундов все семь спортсменов набрали по 7,5 балла. Спортсменам предстоит еще провести завтра пять раундов, по итогам которых будет определен победитель в блице.

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Отметим, что россиянин Сергей Карякин пока занимает место в топ-25 (e него 6,5 балла), а абсолютный чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен расположился на промежуточное 18-е место с 7 баллами из 10.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию партий второго игрового дня ЧМ.

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Ранее Карлсен потерпел третье поражение на ЧМ по рапиду и блицу.