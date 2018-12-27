Экс-первая ракетка мира считает россиян наиболее перспективными в теннисе
Прославленный немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал выступления нынешних теннисистов, передает «Советский спорт».
Спортсмен выделил россиян как наиболее перспективных теннисистов.
«Саша Зверев — очень хороший игрок. Также назову игроков из России, они приближаются, стучатся в двери. Их прорыв — лишь вопрос времени. Мне очень нравится Ник Кирьос, по душе игра Доминика Тима. У них всех есть шансы здорово проявить себя и достичь больших успехов в 2019 году», — цитирует Беккера Tennis World USA.
Напомним, что самым результативным теннисистом России является Карен Хачанов, который одержал победу на «мастерсе» в Париже и завершил 2018 год в качестве 11-й ракетки мира.
Ранее 17-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль одобрил реформу Кубка Дэвиса по теннису.