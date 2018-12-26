«Спартак» продлит контракт с хавбеком Ломовицким
Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий продлит контракт с клубом, сообщает «Советский спорт».
Источник утверждает, что подписание нового соглашения произойдет 27 декабря. Обновленный договор с 20-летним хавбеком будет носить долгосрочный характер.
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В нынешнем сезоне Ломовицкий выступал в составе красно-белых в 16 матчах, но не отметился результативными действиями.
На данный момент столичная команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками.
Ранее сообщалось, что хавбек «Спартак-2» Владислав Пантелеев в ближайшее время станет футболистом «Рубина».
В четверг полузащитник @fcsm_official Александр Ломовицкий подпишет новый долгосрочный контракт с клубом. #рпл #спартак #ломовицкий— sport_inside (@sportinside2013) 26 декабря 2018 г.