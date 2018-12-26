ФХР огласила состав женской молодежной сборной России на ЧМ в Японии
Федерация хоккея России (ФХР) огласила состав женской молодежной сборной России на чемпионат мира в японском Обихиро, передает «Советский спорт».
Соревнование начнется 6 января 2019 года.
Состав выглядит следующим образом:
Вратари: Анна Алпатова, Дарья Гредзен, Ева Губарева;
Защитники: Елена Проворова, Олеся Наместникова, Анна Савонина, Ирина Цацына, Анастасия Головкина, Надежда Вольф, Карина Ахметова;
Нападающие: Полина Лучникова, Вита Понятовская, Илона Маркова, Кристи Шашкина, Елена Мезенцева, Елизавета Шкалева, Екатерина Соколова, София Лифатова, Варвара Борискова, Мария Пушкарь, Полина Тарасова, Анна Лопухова, Кристина Глухарева.
Ранее главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал заявку национальной команды на чемпионат мира 2019 года.