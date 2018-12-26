Хабиб Нурмагомедов пошутил по поводу драки хоккеистов

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

По ходу второго периода на льду произошла драка между нападающим петербургской команды Виктором Тихоновым и форвардом москвичей Павлом Карнауховым. На этот эпизод Нурмагомедов забавно отреагировал в инстаграме, вспомнив эпизод со своим прыжком в толпу по окончании боя с Конором Макгрегором.

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«Вот это я уже понимаю на хоккей пришли, да? Главное, чтобы после боя на зрителей не прыгали», — сказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов побывал на съемках турецкого сериала.