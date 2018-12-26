СМИ: игрок «Спартака» перейдет в «Рубин»
Полузащитник московского клуба «Спартак-2» Владислав Пантелеев в ближайшее время станет футболистом «Рубина», сообщает «СЭ».
По информации издания, трансфер состоится уже в ближайшее зимнее трансферное окно.
26 декабря Пантелеев был исключен из заявки «Спартака» на сезоне.
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22-летний хавбек находится в структуре красно-белых с 2007 года. В текущем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Пантелеев провел 20 матчей, в которых забил десять мячей.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе интересен «Крыльям Советов».