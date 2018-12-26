Биатлонист Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Многократный чемпион Европы Алексей Слепов выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка России — «Ижевской винтовке», передает «Советский спорт».
Второе место занял петербуржец Павел Магазеев. Третий результат у чемпиона мира Максима Цветкова из Вологодской области.
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Кубок России. Третий этап. Ижевск
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) — 27.38,8 (0).
2. Павел Магазеев (Санкт-Петербург) — + 13,3 (1).
3. Максим Цветков (Вологодская область) — + 13,7 (0).
«Ижевская винтовка» завершится 29 декабря. По итогам соревнований определится состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Ранее Гербулова выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке».