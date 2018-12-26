Швейцарский клуб перечислил минусы от вступления в КХЛ

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Генеральный директор швейцарского «Цюриха» Питер Занер не видит выгоды от вступления клуба в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщает Forbes.

По его словам, клубы из Швейцарии не смогут конкурировать с богатыми российскими командами.

«Не думаю, что швейцарские команды войдут в КХЛ. Мы не можем знать заранее, как отреагирует наша публика. Когда «Цюрих» играет с «Берном», у нас аншлаг, а в еврокубках мы рады, если собираем 4000 зрителей. Вполне вероятно, что на матч с условным Екатеринбургом придет всего 2000 человек — как это скажется на наших доходах? А как отразится на команде большое количество перелетов? Это же серьезное испытание для организма. Мы знаем, что КХЛ — хорошая лига, хоккей высокого уровня, но не все команды одинаково сильные. Очевидно, разрыв между топ-клубами и аутсайдерами в КХЛ слишком велик. Это плохо для хоккея. При этом у игроков большие зарплаты. В прессе писали, что «Йокерит» имел убытки €10 миллионов в год. Кто их покрывал? В Швейцарии нам представляется, что каждый клуб КХЛ принадлежит или крупной компании типа «Газпрома», или олигарху», — сказал Занер.

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В главной швейцарской лиги выступают 12 команд. В их составах числится один россиянин — форвард «Тайгерс» Алексей Достойнов.

Ранее была названа зарплата Назарова в «Нефтехимике».