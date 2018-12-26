Сборная России огласила заявку на молодежный чемпионат мира

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Сборная России внесла 21 игрока в заявку на молодежный чемпионат мира, информирует «Советский спорт».

В состав вошли три вратаря, шесть защитников и 12 нападающих. По правилам соревнований, могут быть дозаявлены еще два полевых игрока.

Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»).

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По сравнению с расширенным списком в состав не попали защитники Евгений Калабушкин и Савелий Ольшанский, а также нападающие Александр Хованов и Никита Шашков.

Ранее тренер российских хоккеистов объяснил несформированную заявку на МЧМ.