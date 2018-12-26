Сборная России огласила заявку на молодежный чемпионат мира
Сборная России внесла 21 игрока в заявку на молодежный чемпионат мира, информирует «Советский спорт».
В состав вошли три вратаря, шесть защитников и 12 нападающих. По правилам соревнований, могут быть дозаявлены еще два полевых игрока.
Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»).
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Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир», Канада), Даниил Журавлев («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гелф», Канада).
Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Николай Коваленко (все — «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио», США), Степан Старков («Сочи»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).
По сравнению с расширенным списком в состав не попали защитники Евгений Калабушкин и Савелий Ольшанский, а также нападающие Александр Хованов и Никита Шашков.
Ранее тренер российских хоккеистов объяснил несформированную заявку на МЧМ.