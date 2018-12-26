Тренер сборной Дании поделился ожиданиями от игры с Россией в МЧМ

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Главный тренер молодежной сборной Дании по хоккею Олаф Эллер прокомментировал предстоящий матч против российской команды в рамках молодежного чемпионата мира 2019 года, передает Sport24.

Наставник отметил положительные стороны российских хоккеистов.

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«У нас были большие успехи против России. Мне кажется, когда-нибудь настанет момент, когда Россия перестанет нас недооценивать. Но когда это случится, нам станет труднее играть против них. Я видел, как Россия играет против Швейцарии. Это очень искусная команда. У них очень хорошие защитники, очень хорошие вратари, есть индивидуальные навыки, которые сразу бросаются в лицо. Это делает их очень конкурентной и хорошей командной», — поделился мнением Эллер.

Встреча сборных состоится в Ванкувере в ночь на 28 декабря в 00:00 по московскому времени.

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