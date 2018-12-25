Звезда киевского «Динамо» не намерен покидать клуб

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Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков с большой вероятностью останется в клубе по двум причинам, сообщает «Советский спорт».

Во-первых, в контракте футболиста прописаны отступные в размере €50 миллионов. Во-вторых, хавбек сам не желает менять клуб несмотря на интерес английского «Ливерпуля» и немецкой «Баварии».

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«Насколько мне известно, его клаусула по новому контракту с «Динамо» составляет 50 миллионов евро. Насколько я понимаю, сам Цыганков хочет что-то выиграть с киевлянами и хочет стать в истории клуба яркой фигурой. Я общался с Виктором и, насколько я понял, все его мысли о «Динамо». Он понимает, что им интересуются другие клубы, но на данном этапе он говорит только киевском клубе», — сообщил известный украинский журналист Игорь Цыганык.

Контракт 21-летнего Цыганкова с бело-голубыми истекает летом 2023 года. На данный момент воспитанник винницкого футбола провел за «Динамо» 97 матчей во всех турнирах, забив 33 мяча и сделав 28 голевых передач. Цыганков — автор самого «молодого» хет-трика в истории клуба.

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