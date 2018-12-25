Чемпион мира: сотрясения мозга разрушили мою жизнь

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Нападающий «Детройта» и сборной Швеции Юхан Франзен рассказал о своем восстановлении от травмы головы и борьбы с депрессией, передает «Советский спорт».

Хоккеист сыграл свой последний матч осенью 2015 года и с тех пор не выходил на лед. Его контракт с «Детройтом» истекает летом 2020 года.

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«Мне трудно сидеть дома. В помещении я испытываю тревогу, панику и депрессию, поэтому хочу куда-то выйти. При этом я могу вписаться в косяк. Я очень общительный, но легко могу забыть человека, с которым говорил вчера. Потом пытаюсь ему объяснить, что это не отвращение или нежелание идти на контакт. В этом году чувствую себя лучше, чем в прошлом, но все еще очень слаб. Иногда много времени провожу в постели в депрессии, но между острыми фазами есть просветы. Когда мне хорошо, чувствую, что выздоравливаю, но в периоды депрессии хочу сдаться. Первое сотрясение я получил в сезоне-2012/13, но держал это в секрете. Уже тогда я мог пережить паническую атаку за рулем. Я привык жить так, но при этом понимаю что сотрясения мозга разрушили мою жизнь», — приводит слова Франзена Expressen.

За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Франзен провел 709 матчей, в которых набрал 451 (229+222) очко. Франзен — чемпион мира 2006 года.

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