Бывший тренер сборной России может возглавить итальянский клуб

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Кристиан Пануччи, бывший помощник главного тренера сборной России Фабио Капелло, претендует на пост главного тренера римской «Ромы», передает «Советский спорт».

По информации Tuttomercatoweb, клуб, скорее всего, возглавит португалец Паулу Соуза, ранее работавший в английском «Лестере» и итальянской «Фиорентине». Однако легенды «Ромы» Франческо Тотти и Даниэле де Росси выступают за Пануччи, который играл за «Рому» с 2001 по 2009 год.

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На данный момент 45-летний итальянец возглавляет футбольную сборную Албании. Также он работал с итальянскими «Ливорно» и «Тернаной».

Ранее сообщалось, что «Интер» может продать Найнгголана в зимнее трансферное окно.