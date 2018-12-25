Легендарный биатлонист обвинил тренеров в уходе Шипулина

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что в уходе Антона Шипулина из спорта виноваты его личные тренеры Андрей Крючков и Андрей Гербулов, передает «Национальная служба новостей».

По мнению ветерана, Шипулин может повторить судьбу Сергея Чепикова, который в конце 1990-х ушел из биатлона в лыжные гонки, но потом вернулся обратно.

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«Меня в 29 лет пытались убрать из сборной, но я продержался до 33 лет, поехал на четвертую свою Олимпиаду, хотел и на пятую. А Антон вот так безграмотно, бездарно заканчивает карьеру. Нашел себя тренеров: Крючкова и Гербулова, но они абсолютно не специалисты того уровня, которые нужны Шипулину. Он повторил судьбу Сергея Чепикова, когда тот четыре года потерял. Антон по потенциалу ничем не уступает Мартену Фуркаду, а по отдельным моментам он его выше. Но безграмотная подготовка не позволила правильно распорядиться своим талантом», — сказал Тихонов.

31-летний биатлонист завершит карьеру 29 декабря на «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене. Шипулин — чемпион Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере в данной дисциплине, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. В прошлом сезоне россиянин занял третье место в общем зачете Кубка мира.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка пожелала удачи Шипулину.