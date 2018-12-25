Шипулин высказался о скандале вокруг золота Сочи-2014

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Российский биатлонист Антон шипулин прокомментировал разбирательства вокруг золотой медали эстафеты на Олимпиаде в Сочи – 2014, которую могут отобрать из-за подозрения Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил, передает «Советский спорт».

«Конечно, мы следим за ситуацией с медалью Сочи-2014. Переживаем, обсуждаем с ребятами. Надеюсь, что с пробами Евгения Устюгова все чисто. Я пытался с Женей выходить на связь, но это были общие фразы. До сих пор не знаем, в чем именно он обвиняется. Я узнаю все из интернета, никакой инсайдерской информации по этому поводу нет», — сказал Шипулин.

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25 декабря россиянин на специальной пресс-конференции объявил о завершении спортивной карьеры.

Биатлонист в нынешнем сезоне пропустил этапы Кубка мира в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место.

Шипулин является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовым призером Олимпиады-2010 в данной дисциплине, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов.

Ранее Шипулин заявил, что обсуждал с французом Мартеном Фуркадом обстановку, которая сложилась вокруг спортсменов из России.