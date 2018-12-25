Жители Тольятти несут цветы в память об убитой 16-летней пловчихе

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Жители Тольятти несут цветы в школу олимпийского резерва №10 «Олимп» в память об убитой 16-летней вице-чемпионке по плаванию Сафии Аскаровой, передает «РИА Новости».

23 декабря в Автозаводском районе Тольятти было обнаружено тело Аскаровой с колото-резаными ранениями шеи и туловища. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 16-летний знакомый спортсменки, который во время ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, а потом снял с тела драгоценности.

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«Мы сделали в «Олимпе» на спортобъекте уголок, где поставили ее фотографию, сюда несут цветы в память о погибшей. Школа выразила глубокие соболезнования родственникам погибшей», — сказал директор школы Андрей Степанов.

Аскарова была мастером спорта по плаванию. В 2017 году она взяла серебро чемпионата России среди юниоров.