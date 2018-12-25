«Барселона» готова отдать «ПСЖ» за Мбаппе своего хавбека
Каталонская «Барселона» может включить полузащитника Филиппе Коутиньо в сделку по трансферу нападающего французского «Пари Сен-Жермена» Килиана Мбаппе, сообщает «Советский спорт».
По информации Don Balon, «Барса» готова вместе с суммой в €150 млн отдать «горожанам» и 20-летнего хавбека. Каталонцы уверены, что это подействует на французскую команду, хотя она и не хочет расставаться с форвардом.
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В 12 матчах чемпионата Франции Мбаппе оформил 13 голов и исполнил восемь передач. Коутинью в 15-ти играх Ла Лиги забил четыре мяча и отметился одной голевой передачей.
Ранее дом капитана «Пари Сен-Жермен» Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с «Нантом» (1:0).