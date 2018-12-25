Хавбек «Ливерпуля» вернулся на поле после восьми месяцев лечения

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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен провел первую тренировку после восьми месяцев восстановления от травмы, сообщает «Советский спорт».

В своем инстаграме хавбек поделился фотографией с первой тренировки по индивидуальной программе.

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«То чувство, когда ты впервые за восемь месяцев наконец вернулся на поле», — подписал Окслейд-Чемберлен.

Напомним, что в апреле 2018 года футболист повредил колено в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» (5:2).

Ранее лондонский «Челси» предложил итальянским «Роме» и «Интеру» приобрести защитника Гари Кэхилла.