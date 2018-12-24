Хоккеист «Салавата» опроверг информацию о драке в раздевалке

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Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров заявил, что не было никакой драки между нападающим Владимиром Ткачевым и защитником Григорием Паниным, передает «Чемпионат».

По информации СМИ, потасовка случилась после поражения от ярославского «Локомотива» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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«Не было никакой драки, это все чушь, просто пообщались все вместе. Не знаю, откуда такие новости взялись. Мы все вместе сидели в тренажерном зале, крутили велосипед, ничего такого не было. После игры поговорили в раздевалке на повышенных тонах. Это нормальная ситуация, после поражения у всех есть недовольство. Ничего страшного в этом нет, мы все хотим выигрывать, переживаем по этому поводу. Но руку никто ни на кого не поднимал, мы такое не можем допустить. Ну какая драка? Мы сами удивились этим сообщениям в прессе. Сейчас сидим все вместе и смеются по этому поводу — и Ткачев, и Гриша Панин», — сказал Бурмистров.

После этого поражения «Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Ранее хоккейный агент прокомментировал драку в раздевалке «Салавата».