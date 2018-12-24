Кержаков отдал ребенка жене

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Экс-футболист пертербургского «Зенита» Александр Кержаков исполнил решение суда и отдал своей жене Милане Тюльпановой их общего ребенка, передает «Фонтанка».

Как заметно на предоставленном источником видео, женщина вынесла сына на мороз в домашней одежде. Замечания мужа о необходимости одеть ребенка она проигнорировала. Отмечается, что в дом бывшего футболиста Тюльпанова приехала вместе с судебными приставами.

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Петроградский суд Санкт-Петербурга определил место жительства ребенка с матерью на время бракоразводного процесса. Ранее Милана Тюльпанова проходила реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости.

Ранее Кержаков заявил, что его жена выбрала путь клеветы и оскорблений.