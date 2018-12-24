Полузащитник «Арсенала» Мхитарян сломал ногу

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Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит шесть недель из-за перелома ноги, сообщает «Советский спорт».

Как передает The Independent, хавбек повредил плюсневую кость правой ноги в матче Кубка английской лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (0:2). Таким образом футболист точно пропустит матчи английской Премьер-лиги против «Брайтона», «Ливерпуля», «Фулхэма», «Вест Хэма», «Челси» и «Кардиффа». Скорее всего, Мхитарян восстановится ко встрече с «Манчестер Сити» 3 февраля.

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По причине травмы «канониры» не могут рассчитывать на защитников Шкодрана Мустафи, Гектора Беллерина, Лорана Косьельни, Роба Холдинга, Начо Монреаля и форварда Дэнни Уэлбека.

В нынешнем сезоне на счету Мхитаряна четыре мяча и одна передача в 14 матчах чемпионата Англии.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал идеального тренера для клуба.