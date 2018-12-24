Тарасова выступила за повышение возрастного ценза в фигурном катании

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась мнением о введении возрастного ценза в фигурном катании.

«Мы должны подчиняться тому, что сделано Международным союзом конькобежцев (ISU). Может быть, это неправильно, но если есть такие правила, к ним вернутся только через четыре года. Мы могли бы это изменить, если бы готовились к этому вопросу. Никто не готовился, но я бы конечно на год (повысила), до 16 лет. Не больше.

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Мы дали бы возможность и девочкам окрепнуть, и тем девочкам, которые делали нам историю, дали бы возможность закончить по-человечески. И что-то выучить за это время. Но сейчас это не тот вопрос, который нас должен волновать. Через четыре года будет наверняка стоять этот вопрос, и никто не знает, как страны проголосуют», — цитирует Тарасову «РИА Новости».

На чемпионате России в Саранске комплект медалей разыграли юниорки — 14-летняя Анна Щербакова (229,7), 14-летняя Александра Трусова (229,71) и 15-летняя Алена Косторная (226,54).

Ранее олимпийская чемпионка выступила за возрастной ценз в фигурном катании.