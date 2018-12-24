В СБР рассказали о пропаже инвентаря во время работы Касперовича
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что во время работы Александра Касперовича старшим тренером резервной сборной России у национальной команды пропадал инвентарь.
«К Касперовичу остались серьезные вопросы в ходе проверки его деятельности в должности старшего тренера по резерву, которую он занимал много лет. Материальное обеспечение сборной исчезало в неизвестном направлении. Также ничего не осталось от сервисного оборудования резервных сборных», — приводит слова Голикова Sport24.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзы.