В СБР рассказали о пропаже инвентаря во время работы Касперовича

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что во время работы Александра Касперовича старшим тренером резервной сборной России у национальной команды пропадал инвентарь.

«К Касперовичу остались серьезные вопросы в ходе проверки его деятельности в должности старшего тренера по резерву, которую он занимал много лет. Материальное обеспечение сборной исчезало в неизвестном направлении. Также ничего не осталось от сервисного оборудования резервных сборных», — приводит слова Голикова Sport24.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзы.